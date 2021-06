Tre dødsulykker på fire år: - De sidste overkørsler skal sikres

Det betyder, at overskæringen er sikret, men Dansk Jernbaneforbund mener ikke, det er godt nok, når der ikke er bomme.

- Den er ikke sikret ordentligt. Der skal være bomme, før den er sikker. Lyd kan være svært at høre, og lys kan være svært at se, så vi vil have, at der skal være bomme, siger Preben Steenholdt Pedersen, der er næstformand i Dansk Jernbaneforbund, til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge BaneDanmark er en jernbaneoverkørsel sikret, når den enten har lys, lyd, halv-bomme eller hel-bomme. Den behøver altså ikke have alle tre dele for at være sikker at køre.