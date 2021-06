35-årig kvinde dræbt i togulykke

En 35-årig kvinde fra Silkeborgområdet, der tirsdag morgen blev påkørt af et tog ved en jernbaneoverskæring sydvest for Silkeborg, er død af sine kvæstelser.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

- En 35-årig kvinde omkom her til formiddag i en ulykke sydvest for Silkeborg, hvor kvindens bil blev påkørt af et tog ved en jernbaneoverskæring. Kvindens pårørende er underrettet, skriver de på Twitter.

Ulykken skete klokken 09.05 ved Funderholmevej i Lysbro nær SIlkeborg. Her kunne politiet i første omgang oplyse, at det var føreren af bilen, der var kommet til skade.

- Der var umiddelbart ikke andre personer i bilen, siger vagtchef Simon Skelkjær fra Midt- og Vestjyllands Politi til Ritzau.

Ingen personer er kommet til skade i toget.