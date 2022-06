EM helt hyldet af borgmester

Onsdag blev der skålet i champagne i Silkeborg Sportscenter.

For her i gymnastikklubben Silkeborg Pigerne og Drengene blev den nykårede europamester i powertumbling, Rasmus Steffensen, hyldet.

Her fik han blandt andet overrakt blomster af Silkeborgs borgmester, Helle Gade.

- Det er dejligt, og jeg er super glad for, at Silkeborg Kommune er så gode til at bakke op om de sportsgrene, der er i kommunen. Jeg er glad for, at bakkes op om os, selvom det er en lille og ukendt sport, siger Rasmus Steffensen.