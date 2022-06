Saltoer på samlebånd: Rasmus vinder EM med vild præstation - se det her

Han konkurrerede mod 22 springgymnaster på en 25 meter lang bane, hvor hver gymnast havde otte spring, og her gjaldt det om at lave den sværeste kombination af spring samtidig med, at de så pæne ud, forklarer gymnasten.

Fik revanche

Det var ikke første gang, at Rasmus Steffensen kæmpede om at vinde medaljer til EM i powertumbling.

I 2018 stillede han også op for Danmark, men her måtte han nøjes med en sølvmedalje.

- Ham jeg vandt over i år, det var faktisk ham, som der slog mig i 2018, så jeg fik revanche, griner han.