Politiet advarer: Børn ned til seksårsalderen deler seksuelle videoer af sig selv

Børns Vilkår fortæller, at det er vigtigt med en åben dialog mellem forældre og børn, og at den aldrig må blive til skældud.

- Forebyggelse starter i hjemmet med en tryg dialog om indhold og risici på nettet. Hvis forældrene skælder ud frem for at være nysgerrige, øger det risikoen for, at børnene ikke beder om hjælp, når de har brug for det, siger Rasmus Kjeldahl.

Begge organisationer understreger, at det er vigtigt, at det bliver lige så naturligt at tale med sine børn om den digitale verden, som det eksempelvis er at tale om, hvad der sker i skolen.

- Børnene er så sårbare, at vi er nødt til at klæde dem på. Ellers er det ligesom at sende dem ud i trafikken uden at kende trafikreglerne, siger Ane Lemche.