Død murer eller hilsen til fremtiden? Sammenstyrtet mur gemte på flaskepost

- En død murer var en sanktion, som en murer kunne finde på at lave mod en nærig bygherre. For eksempel snød dem for et rejsegilde eller ikke betalte dem godt nok. Så kunne man for eksempel hænge en dukke i hvidt tøj, der lignede en murer, op i stilladset til skræk og advarsel og på den måde skræmme bygherren lidt, siger Niels Meyer, og fortsætter:

- Man kunne også mure en tom flaske inde i skorstenen, så trækket i skorstenen fik den til at hyle, og det var jo til stor irritation for den nærige bygherre, forklarer bygningschefen.