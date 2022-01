Voldsom stormnat: Gavl styrtet sammen og flyvende skur

I Odder fik vinden en større del af en endegavl til at styrte sammen, så brandvæsnet måtte komme ud og sørge for, at ulykken ikke udviklede sig yderligere.

- Vi kører ud og tjekker, at der ikke er nogen tilskadekomne, og at det ikke er farligt for andre, siger Jesper Hansen.

Der har ikke været mange brande at tage sig af hen over natten, og opgaverne har typisk været af mere praktisk karakter.

-Vi har blandt andet haft stilladser, der truer med at vælte, et skur der var ved at flyve fra en adresse, en trampolin, der flyver væk.

Det store fokuspunkt søndag morgen er de vandmængder, der forventes som følge af stormen.

- Det er blandt andet nogle steder på Samsø og ved Hou, Randers og Grenå, vi har meget fokus på. Vi får løbende meldinger fra DMI og følger situationen sammen med kommunerne, siger Jesper Hansen.