Flere anholdte efter travl nat

Ifølge vagtchefen er episoderne i Aarhus centreret nede omkring barerne på Åboulevarden.

Derudover var der tre personer i henholdsvis Aarhus og Randers, der havde fået så meget at drikke, at de skulle ind at sove den ud i detentionen.

Rolig aften udover nattelivet

Vagtchefen fortæller, at der igen i nat har været mange mennesker i byen i forbindelse med de frafaldne restriktioner, og politiet har været til stede i nattelivet med ekstra gående fodpatruljer.