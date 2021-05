Opråb fra bortført pige: Er min halvdøde sjæl til besvær

Integrationsordfører Marcus Knuth fra de konservative ville også ønske, at man kunne gøre mere i Sarah Alsandis sag.

- Det er ulykkeligt, at hun sidder fast i Irak, når faderen er straffet for at bortføre hende på genopdragelsesrejse. Der er bred enighed i Folketinget om, at vi skal gøre mere for at straffe forældrene og hjælpe børnene, som er ofrene i de her genopdragelsessager, fortæller han.

TV2.DK har også været i kontakt med Socialdemokratiets integrations- og udlændingeordfører Rasmus Stoklund. Han ønsker ikke at kommentere Sarah Alsandis sag, men henviser til Udenrigsministeriet.

Her lyder det, at Udenrigsministeriets Borgerservice er bekendt med sagen og yder konsulær bistand, men at man på grund af tavshedspligt i personsager ikke kan give yderligere oplysninger.

Læs hele Sarahs opråb her:

Mit navn er Sarah Alasandi.

Jeg er hende, I alle har set og læst om i pressen, i nyhederne og i dokumentaren ”Fanget af familien”.Jeg er hende, de kendte forfattere har skrevet bøger om og bygget karrierer på. Jeg er hende, politikkere er blevet valgt ind i folketinget på. Jeg er hende, i ganske ofte debatterer om. Hende, I alle vil redde.

Men her er jeg!

Stadig fanget i et land, jeg er blevet bortført til. Hvor er I? Hvor er jeres stemmer? De stemmer der råbte så højt, når dem I kæmpede for blot var skikkelser i horisonten. Hvorfor er der ingen der længere taler min sag? Måske passer mit truede liv ikke ind i jeres dagsorden længere. Måske, jeg skal vente til det bliver en smule mere belejligt for jer?

Måske er min halvdøde sjæl blot til besvær lige nu. Måske venter I til jeg ikke længere er i live. Så I atter kan genoptage debatten. Så I kan tage jer til hovedet og spørge jer selv, hvor det gik galt. Og hvordan I vil bekæmpe det i fremtiden. Indtil det næste offer stoler blindt på, at I vil samle hende op hvis hun falder, når hun tager det spring I lovede hende, I ville hjælpe hende med.Ja, jeg er vred. Ikke alene på egne vegne men også på vegne af alle de andre, som i har svigtet! Jeg havde hele livet foran mig.

Jeg gjorde alt det, I bad mig om. Det, I sagde ville gøre mig fri. Jeg gjorde oprør – var det ikke det, I bad mig om? Men når mit oprør førte til bortførelse og et liv på kanten af døden, er I pludselig stille. Jeg kan ikke længere høre jer.

Mine egne forældre bortførte mig. Til en ukendt skæbne, med døden som endestation. Jeg skulle enten tvangsgiftes eller dræbes. Organisationen Ny-Identitet rejste til Irak og reddede mig fra min families hjem.

Men her er jeg. Stadig i Irak, på et krisecenter hvor døden nu føles som en ven og ikke fjenden. Så se mig! Hør mig! Lyt til min stemme, når jeg råber efter jeres hjælp. Fortjener jeg døden, blot for at ville leve et liv hvor jeg har et valg? Fortjener jeg døden, alene for at kræve retten til min egen krop og min egen fremtid?

Jeg kan kun håbe på, at I i det mindste har en smule anstændighed ved, at bringer mit lig tilbage til Danmark, når jeg opgiver håbet. Til jer der fortsat kæmper for mig – jeg beder jer – bring min sag til EU. For når de danske politikkere vender det blinde øje til, håber jeg, at EU vil komme mig og alle de andre unge i samme situation til undsætning.