Kurdisk kvinde-politi hjalp til i dansk befrielse

- Jeg fremlægger Sarahs sag, og så ringer direktøren til en dommer for at få en kendelse til at befri Sarah. Det var nogle utroligt lange øjeblikke, indtil svaret kom. Vi var jo rejst helt til Irak, men kunne jo bare tage hjem igen, hvis de ikke ville hjælpe os. Men det ville de så heldigvis, siger han.

Placeret i safe house

Politistyrken opstod, fordi der i regionen var et enormt behov for at beskytte kvinder mod negativ social kontrol, vold og æresdrab. Den dansk-kurdiske forfatter Deniz Serinci er i gang med en bog om emnet og fortæller, at æresrelaterede forbrydelser fortsat er et problem i regionen.

- Irakisk Kurdistan er en konservativ region, og vold mod kvinder er fortsat udbredt. Det er et klanbaseret og kollektivistisk samfund, hvor pigerne bærer familiens ære og skam på sig. Opfører en ung pige sig for uanstændigt eller for vestligt, falder det derfor tilbage på hele den udvidede familie, fortæller han.