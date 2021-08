Kig op: Sjældent himmelfænomen udspiller sig i nat

Der er tale om meteorsværmen 'Perseiderne', der også går under navnet 'Sankt Laurentii tårer', der lige nu fylder nattehimlen med ildkugler og stjerneskud.



Normalt er der om natten to til fem stjerneskud på himlen i timen, men mens Perseiderne står på, er det tal langt over 100. Natten til fredag topper meteorsværmen med op til 150 stjerneskud i timen.

Perseiderne er en ud af to store meteorsværme, der kan opleves hvert år. Den anden hedder 'Geminiderne' og finder sted i december.

Sådan kan du bedst opleve stjerneskud i nat

Skal man have de bedste betingelser for at se de mange stjerneskud den kommende nat, er det vigtigt at søge så langt væk fra lys fra blandt andet byer. Selv mobiltelefonens lys kan skade nattesynet.