Pludselig lå Lillies hundehvalp død i gården

Omkring kl. 18 vender de tilbage, men da hun når lejligheden, kan hun ikke finde Baldur.

- Jeg går i panik og ved ikke, hvad jeg skal gøre, for han er der ikke. Så jeg ringer til min veninde og siger, at Baldur er væk. Bagefter løber jeg så ned i gården og ser, at han ligger omme i baggården og er død, fortæller Lillie Holm.

Kan ikke være faldet ud af vinduet

Lillie løber op i lejligheden igen for at tjekke, om vinduerne i køkkenet står åbne, og om det er der, Baldur er faldet ud fra.

- Men alt ser normalt ud i lejligheden. Vinduet er lukket, og dørene til soveværelse, stue og toilet er lukkede, som de plejer, så han kun kan være i gangen. Og han ligger også for pænt nede i gården til, at det ligner, han er faldet ud af vinduet, siger Lillie Holm.