Mor til fem hiver imponerende præstation hjem ved verdensmesterskab

Det kan familiens yngste medlem, Laura Højbjerg på 17 år, skrive under på.

- Til familiefødselsdage og camping ville jeg da altid godt have haft, at hun havde været der. Men det vejer tungere, at jeg er stolt af det hun gør, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er ingen tvivl om, at Laura Højbjerg finder stor inspiration i sin mor.

- Hun er beviset på, at man kan nå sine mål, siger Laura Højbjerg.

Vil være nummer et

Med opbakning fra distancen kunne Marianne Højbjerg endelig rejse over Atlanten og deltage i dette års udgave af Crossfit Games.

På forhånd havde hun sat sig for at komme i top 10. Den målsætning blev efter fire dage med udmattende konkurrencer indfriet.