Gør en forskel: Plejecentre søger unge til at skabe liv og hygge

Og beboerne på plejehjemmene er rigtig glade for deres unge besøgsvenner.

- De hygger sig helt vildt. De elsker at snakke om gamle dage. Man kan se, at de ældre lyser op, hver gang der kommer nogen ind, som tager sig tid til at snakke med dem, siger Heidi Knudsen.

Skal lokke flere til erhvervet

Ordningen med de unge medhjælpere er sat i verden for at vise de unge, hvordan arbejdet som for eksempel social- og sundhedshjælper er.

Der har i mange år været mangel på arbejdskraft, og nogle kan måske blive skræmt væk af de fordomme, der er om arbejdet. Den såkaldte "spireordning" skal derfor være med til at vise flere sider af arbejdet.