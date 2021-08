Stærkt trafikeret rundkørsel spærres af i weekenden

I weekenden bliver den trafikerede rundkørsel, hvor Rosenvangs Allé og Jyllands Allé mødes i Aarhus, lukket af. Der skal lægges nye fjernvarmerør, da der tidligere på året skete et brud på det ene af dem.

- Sommetider kommer der brud på vores rør. I det her tilfælde skete det sidste efterår. Vi valgte at vente med at lave den store omlægning og satte i første omgang et "plaster" på, da det var en tid på året, hvor der skulle produceres mere varme, fortæller Elsebeth Arendt, fjernvarmechef for AffaldVarme Aarhus, til TV2 ØSTJYLLAND.