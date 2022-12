Hun var sexolog og aseksuel – og så ændrede en skilsmisse alt

Hun forbarmede sig dog alligevel og tog med. Og Julie Houe blev overraskende ramt over, hvor meget hun kunne se af sig selv i de ting, der blev sagt.

- Det gik langsomt op for mig, at det var et fripas at kalde mig selv for aseksuel, fortæller Julie Houe.

For hun havde ikke arbejdet med sig selv, og hun havde aldrig koblet sin barndom med sin seksualitet.

Til introkurset begyndte de første brikker i puslespillet at gå op.

Og Julie Houe så på mange måder sin fortid i øjnene.

Fjerne forældre

Det var ikke altid nemt for Julie Houe at være barn. Noget, hun langtfra altid fik lov til at være.

Forældrene var inden fødslen blevet skilt, og hendes far føltes igennem hele opvæksten både fjern og fraværende.

Han var weekendfar, og når han endelig var til stede, var det som regel med en promille i blodet. Julie Houe voksede derfor op med en enlig mor, der tog sig af hende og de to storebrødre.