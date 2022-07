To kvinder delte det mest sårbare: - Pludselig taler jeg med fremmede om mit sexliv

I stedet viste et af de klart sværeste emner sig at være det om gamle forældre.

- Vi var så bekymrede for afsnittene om seksualitet og parforhold, men det om gamle forældre var det, der ramte allerdybest, siger Gitte.

- Jeg taler blandt andet om , at jeg ikke oplever, at jeg har noget noget forhold til min far, og der har jeg været bange for at såre ham.

Alligevel holdt Gitte fast i at sige tingene, som de er. For Christine var det mest sårbare afsnittet om børn og den tomme rede.

- Jeg har brugt 20 år af mit liv på at være mor, men hvad så nu? Jeg føler, det er tabu at sige, at man er ensom, fordi børnene er flyttet hjemmefra, siger hun.

Én gjorde særligt indtryk

Noget tyder da på også på, at andre kan se sig selv i de tanker, som Gitte og Christine har gået med. Til deres store overraskelse har både mænd og kvinder henvendt sig efterfølgende.

Men særligt én har gjort stort indtryk.

En kvinde skrev, at hun havde fortalt sin 25-årige søn om afsnittet omkring skønhed. Han lyttede til det og havde bagefter ringet sin mor op og talt i halvanden time, fortæller Gitte.

Og det var netop det, de ønskede. At folk hører podcasten og selv fortsætter samtalen.

- For man skal ikke være alene om det. Det er meget ensomt og tungt, og man bliver ked af det og usikker, siger Christine.

Det er også kommet bag på de to kvinder, hvor meget det har betydet for dem selv at tale højt om de svære ting.

- Det har næsten været terapi. Jeg er i hvert fald blevet mindre bange for forandring, siger Gitte.

Der er allerede optaget ni afsnit om alt fra seksualitet til børn, der flytter hjemmefra, og der er allerede flere på tegnebrættet.

Hør podcasten her.