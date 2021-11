Her kan der komme slud og tøsne i weekenden

Mandag skal et lavtryk bevæge sig op over Østersøen fra sydvest, og der er mulighed for, at der kan falde sne på Bornholm i forbindelse med lavtrykket. Lavtrykkets bane er dog usikker, og derfor er det ikke sikkert, at det ender med sne til solskinsøen.

Til gengæld er der mulighed for, at der over Kattegat kan dannes snebyger, der kan ramme Nordsjælland.