Mangel på personale: Rådmand vil udstede jobgaranti

I Region Midtjylland findes der 1.500, der opfylder kriterierne om relevant erhvervserfaring og alder. 526 af dem arbejder lige nu i Aarhus.

Har I noget grundlag for at sige, at de rent faktisk vil have den her uddannelse?

- Vi kender selvfølgelig ikke hver enkelt af de 526. Men nogle af dem, vi har talt med, vil sådan set gerne have den her uddannelse. Det er klart, at der er nogle, som siger, at de ikke lige er klar til at gå på skolebænken, siger Jack Hougård Kristensen.