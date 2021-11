Direktør afventer undersøgelser af brandårsag

Dagen igennem har mange aarhusianere på den ene eller anden vis bemærket den brand, der i nat opstod hos virksomheden P. Olesen A/S i Hasselager.

Eleverne på flere af Erhvervsakademi Aarhus' adresser blev sendt tidligt hjem på weekend, og i store dele af byen var det svært fredag formiddag ikke at få røg i næsen, da vejrforholdene tillod røgen fra branden at trække ind over Aarhus.

For P. Olesen A/S har branden heldigvis haft mindre konsekvenser, end man først kunne frygte. Det siger direktør Flemming Blaabjerg fredag eftermiddag.

- Først og fremmest og vigtigst er ingen personer heldigvis kommet til skade, og så er der heller ikke sket noget med maskinerne. Det ser ud som om, at det er en del af bygningen, der har taget skade, siger Flemming Blaabjerg, som ikke selv har været på brandstedet endnu.