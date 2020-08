Her er hele aftalen om genåbningens fase 4

Regeringen og folketingets partier er fredag aften blevet enige om en ny version af genåbningens fase 4.

I første udkast til genåbningen, der blev præsenteret 8. maj, var der lagt op til, at nattelivet åbnede, og at forsamlingsforbuddet blev hævet, men sådan er det ikke helt endt.

Her er, hvad partierne er blevet enige om:

Det er aftalt:

Åbningstiden for restauranter, barer, værtshuse og cafeer i Danmark udvides fra klokken 00.00 til klokken 02.00.

Det undersøges, om der kan afvikles koncerter med flere end 500 personer på samme vilkår som Superliga-fodbold. På samme måde undersøges det, om reglerne kan udvides til andet professionel idræt.

Reglen om, at turister skal have booket seks overnatninger for at måtte rejse ind, ophæves.

Testsvar skal ligge klar inden 24 timer for 80 procent af de testede - skal ske via øget laboratoriefacilitet i Vestdanmark.

Fokus på at isolation via stikprøver - efterleves selvisolationen ikke kan der "tages skridt" til at isolere via påbud.

Myndighederne skal kunne sætte ind målrettet mod specifikke grupper, der fylder i smittestatistikken.

Forhandlinger om bedre støtte til hårdt ramte virksomheder skal indledes - herunder støtte til underleverandører.

Det skal fortsat holde lukket:

Diskoteker og natteliv holdes lukket frem til 1. november. Dog kan diskoter og natklubber holde åbent, hvis de kan indrette deres sted under de regler, som restauranter holder åbent.

Forsamlingsforbud i sin nuværende form forlænges til 1. november.

Udendørs begravelser og bisættelser omfattes af et forsamlingsforbudpå 200 personer

Flere input til forhandlinger

Onsdag forhandlede partierne i næsten 10 timer, inden de besluttede sig for at tage fredag i brug.

Med til forhandlingerne havde Folketingets partier flere forskellige ønsker.

Eksempelvis foreslog de Konservative at afskaffe reglen om, at udenlandske turister skal booke seks sammenhængende overnatninger i Danmark. Det støttede Radikale Venstre og Venstre.

På samme måde ville Enhedslisten og SF have, at mundbind i offentlig transport blev et krav og ikke en anbefaling.

Og så ønskede Venstre, at der skal ligge svar på coronatest klar inden 24 timer, at erhvervslivet skal hjælpes yderligere og at personer, der ikke overholder selvisolation, kan tvangsindlægges.

Dansk Folkeparti gik til forhandlingerne med et ønske om, at der skal være ekstra tiltag mod smittespredning blandt etniske minoriteter.

Partierne gik dog til forhandlingerne med et fælles mål om at ”undgå nye nationale nedlukninger med store samfundsøkonomiske og menneskelige konsekvenser”.

Og for at undgå det skal smitten holdes på et lavt niveau ved blandt andet god hygiejne, afstand, test, smitteopsporing og isolation samt fokus på at slå lokal smitte ned hurtigt, lyder det i aftalepapiret.

