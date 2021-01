Første tilfælde af sydafrikansk coronavariant fundet i Danmark

Der er desuden fundet fire tilfælde med mutationen 484K, som muligvis også er forbundet med nedsat følsomhed over de beskyttende antistoffer, skriver SSI.

Instituttet har fundet den sydafrikanske variant gennem analyse af alle positive resultater fra PCR-test, som er de test, der foretages ved podning i halsen.

- Ser ud til at smitte mere

Den har et fællestræk med den britiske coronavariant, der blandt andet har fået myndighederne til at råbe vagt i gevær og lukke ned for stort set al rejsetrafik til og fra Danmark.

Det fortæller Mads Albertsen, professor i biovidenskab på Aalborg Universitet, der sammen med sit forskerhold har analyseret og kortlagt coronavirussens arvemasse siden marts.