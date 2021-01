Afsløring vækker vrede: Plan om at samle behandling af kræftramte børn i København har været undervejs i tre år

Andreas Steenberg vil nu henvende sig til Sundhedsministeren, der også tidligere på ugen sad i samråd om selvsamme emne, for at få en redegørelse for de overvejelser, der ligger til grund for planen:

- Det virker som om, at de sidder i København og vil have et stort prestigeprojekt. Jeg vil nu overveje, hvordan jeg bedst tager det op overfor Sundhedsministeren, for jeg mener, at han skal tage affære og fremlægge, om der er et fagligt grundlag bag og ellers få diskussionen stoppet, siger Andres Steenberg.