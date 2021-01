Før lavede Thomas guidede gåture: Nu bliver han forpustet af at gå ud i sit køkken

At opslaget er delt 14000 gange og flittigt kommenteret, havde Thomas Pedersen ikke regnet med.

- Det er stukket lidt af, siger han og hoster et lille grin frem.

- Det havde jeg ikke set komme.

Thomas Pedersen er nu udskrevet fra hospitalet, men bruger det meste af tiden i sin seng.

- Bare det at gå ud i køkkenet for at smøre en mad til frokost gør, at jeg pruster og hiver efter vejret. Det er meget angstprovokerende.

Thomas Pedersen afventer nu at komme i en form for genoptræning, og indtil da lyder lægens råd, at han skal forsøge at få lidt motion, så han lige så stille kan bygge sig selv op igen.