Trods lavt smittetal stiger antal smittede med B117-variant

Blandt andet må danskerne maksimalt samles fem personer, ligesom der nu opfordres til at holde mindst to meters afstand.

På Facebook kommenterede sundhedsminister Magnus Heunicke (S) lørdag morgen situationen. Det skete, inden dagens smittetal blev offentliggjort.

Her skriver han blandt andet, at der i Irland er over 900 smittede per 100.000 indbyggere, særligt på grund af B117. Hvis udviklingen var den samme i Danmark, ville det svare til, at der var 7500 nye smittede per dag, skriver han.