Fagforeningsformand til rådmand efter dokumentar: - Stil dig op i jobkøen

Den politisk ansvarlige rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune, Jette Skive fra Dansk Folkeparti, bør trække sig fra sin post.

Så kontant lød meldingen fra Torben Klitmøller, sektorformand i fagforeningen FOA, der organiserer omsorgspersonalet, i en paneldebat på TV 2.

Læs også Begge familier har fået nok: Else og Niels flyttes efter plejehjemssvigt

En debat, der blev vist i kølvandet på dokumentarfilmen 'Plejehjemmene bag facaden', der viser omsorgssvigt i på plejehjem i Aarhus og Randers.

Ønsket om en fyring af Jette Skive sker på trods af, at hun allerede har lovet strukturændringer i Aarhus Kommunes ældrepleje, og omsorgssvigtet allerede har haft konsekvenser for 13 ansatte i ældreplejen i kommunen.

Jette Skive har ikke tænkt sig at stille op i jobkøen, understreger hun i et interview med TV2.

Ifølge Torben Klitmøller har Jette Skive nemlig overhørt for mange advarsler om de dårlige forhold.

- Man har overhørt klager over forholdene på Kongsgården fra de pårørende, personalet og lederne. Samtidig har man ikke prioriteret ældreområdet og sparret, og man har fyret nogle af dem, der har forsøgt at afhjælpe problemet.

- Hvis man peger rundt på alle omkring sig længe nok, så er der til sidst ikke flere at pege på. Lige nu peger vi på Jette Skive, og jeg har da en forventning om, at hun stiller sig op i jobkøen sammen med FOA's medlemmer efter den her udsendelse, siger Torben Klitmøller med henvisning til at dokumentarens afsløringer, der har fået konsekvenser for 13 ansatte på Kongsgården.

Her af er fem blevet flyttet.

Én er bortvist efter tjenestelig samtale.

Én opsagde selv sin stilling efter tjenestelig samtale.

Én stoppede inden den tjenestelige samtale. Vedkommende ville have været bortvist.

To er sendt på kompetenceudvikling.

Rådmand afviser at trække sig

FOA og Torben Klitmøllers ønske bliver dog afvist klart af Jette Skive.

Hun understreger, hun aldrig har overvejet at trække sig som konsekvens af de dokumenterede omsorgssvigt i Aarhus' ældrepleje.

Udover de personalemæssige konsekvenser man har truffet på Kongsgården, siger hun, at der bliver oprettet en ombudsmandslignende klageinstans i forvaltningen, der skal sikre lettere adgang til at klage over forhold i ældreplejen.

Jette Skive mener desuden, hun har handlet i god tro og undrer sig over, at FOA's medlemmer ikke kom til hende, da de blev klar over de dårlige arbejdsforhold på Kongsgården.

- FOA har stukket hovedet i busken. De har ikke henvendt sig direkte til mig og sagt at medlemmerne klager. Jeg har ikke vidst noget, siger Jette Skive.

Derudover har man fra politisk side i kommunen iværksat en undersøgelse, der skal granske forholdene i kommunens ældrepleje.

Personalet skal inddrages i højere grad

Ifølge Anneke Dapper Skaaning, der er demenspsykolog med særligt kendskab til ældre med psykiske lidelser, kan det være fristende at fyre en række af de involverede personer, der burde have opdaget de dårlige forhold på Kongsgården.

Det løser bare ikke de grundlæggende problemer.

I stedet skal personalet i højere grad inddrages, hvis man vil forebygge fremtidige omsorgssvigt.

- Det er fristende at pege fingre, men vi skal måske vigtigst af alt huske at lytte til personalet. Der er ikke nogle onde mennesker, der gerne vil gøre det dårligt. Vi skal snakke med personalet. Indfører vi uanmeldt kontrol af plejecentrene, så gør vi personalet bange. De bliver ikke bedre af at arbejde under frygt, siger Dapper Skaaning.

Læs også Flertal i Randers Byråd kræver handling efter TV 2-dokumentar

Heunicke: Kommer ikke nedskæringer i ældreplejen

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) så dokumentaren med forfærdelse.

Han tror ikke, der er tale om enkeltstående tilfælde, når TV 2 har kunnet finde så mange og så alvorlige eksempler på, hvad også han betegner som omsorgssvigt.

- Jeg kan vurdere ud fra dokumentaren, at tilsynet bærer præg af tilfældighed, og at der ikke er sammenhæng mellem, hvad de kommunale og statslige tilsyn (Styrelsen for patientsikkerhed, red.) når frem til. Det kan ikke være rigtigt, og det skal ændres, siger han.

Samtidig understregede Heunicke, at han ikke vil skære i ressourcerne på ældreområdet i den nuværende regering.

Læs også Ældreminister om dårlig pleje: - Ingen forklaring eller undskyldning er god nok

Ifølge ministeren har pengene ikke fulgt med det øgede antal ældre, der er kommet de senere år.

- Det er afgørende, at der er tid nok til den ældre. Tid koster penge. Derfor er det afgørende, at vi i regeringen og Folketinget sætter de penge af, der skal til, når vi bliver flere ældre i de kommende år.

Har vi set fra jeres regering de sidste nedskæringer på ældreområdet?

- Ja det har vi, og det er der behov for, da vi bliver flere ældre i fremtiden, forsikrede han.

Konsekvenser i begge kommuner

Dokumentaren viser ikke kun kritisable forhold på plejehjem i Aarhus, men også i Randers Kommune.

Også her har de afslørende optagelser fået konsekvenser.

Et politisk flertal bestående af alle partier og lister i byrådet - med undtagelse af Socialdemokratiet og De Konservative - kræver, at der som minimum laves en ekstern uvildig undersøgelse af kommunens plejecentre og særligt Huset Nyvang, som ses i dokumentaren.

Læs også Pårørende til demente fra dokumentar konfronterer politiker

Undersøgelsen i Randers skal afdække, om forholdene for de ældre er værdige og dækkende for deres behov.

- Derudover skal undersøgelsen kigge ledelsen efter i sømmene og afdække, om de nødvendige kompetencer og ressourcer er til stede i forhold til at drive plejecenter efter Randers Kommunes omsorgs- og værdighedspolitik, skriver partierne.

Socialdemokratiet, der sidder på borgmesterposten i kommunen, mener, der allerede er gjort en indsats for at forbedre forholdene på plejehjemmet.

Beslutningsforslaget kommer til afstemning på det næste byrådsmøde 7. september.