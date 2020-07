Ældreminister om dårlig pleje: - Ingen forklaring eller undskyldning er god nok

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) sidder på sit kontor i ministeriet, og foran ham kører dokumentaren ’Plejehjemmene bag facaden’ på en computerskærm.

Han sukker dybt og trykker pause på tastaturet.

- Jeg bliver bevæget og faktisk også rasende, siger han.

Billederne viser 90-årige Else Marie Larsen fra plejehjemmet Kongsgården i Aarhus. Billeder, som TV 2 har filmet med skjult kamera i den demensramte kvindes private bolig, og som de seneste dage har fået kritikken til at hagle ned over den danske ældrepleje.

TV2’s dokumentar om Kongsgården: Det er frygtelige klip, som såvel sundhedsfagligt som medmenneskeligt vidner om massive, uværdige svigt. Jeg går t opgaven m at styrke, forbedre og forandre vores ældrepleje med stor ydmyghed for opgavens vigtighed og utålmodighed efter resultater — Magnus Heunicke (@Heunicke) July 29, 2020

Den konkrete scene, som ministeren er stoppet ved, viser Elses plejere, der fører en samtale hen over hovedet på hende om, hvor dårligt hun lugter.

- Det, vi ser nu, er masser af medarbejdere, som er i hendes hjem, men de taler til hende i et sprog som er nedværdigede og blottet for værdighed og omsorg. Som om, hun ikke er der, siger han.

- Når den slags sker, er der er ingen forklaring eller undskyldning, der er god nok, siger han.

Det er ikke det eneste sted, han stopper dokumentaren for at udtrykke sin forargelse. Derfor vil ministeren nu indføre store ændringer på området.

- Det, som 'Plejehjemmene bag facaden' dokumenterer, er et udtryk for en forrået kultur i ældreplejen og kræver indsatser flere steder, mener han.

Det er første gang, at Magnus Heunicke (S) ser dokumentaren, men hans vurdering er klar: Han tror ikke, at der er tale om enkeltstående tilfælde, når TV 2 har kunnet finde så mange og så alvorlige eksempler på det, han kalder ”omsorgssvigt” på både Kongsgården i Aarhus og Huset Nyvang i Randers. Eksemplerne er optaget over 16 dage.

Det viser ifølge ham, at der særligt er store brister i tilsynet med Danmarks plejehjem, som betyder, at der ikke reageres, når der er kritisable forhold.

Og det vil han forbedre ved i første omgang at konsultere med eksperter, pårørende, plejehjemsledere, undervisere på SOSU-uddannelsen og andre relevante interessenter, lyder det.

- Jeg kan vurdere ud fra dokumentaren, at tilsynet bærer præg af tilfældighed, og at der ikke er sammenhæng mellem, hvad de kommunale og statslige tilsyn (Styrelsen for patientsikkerhed, red.) når frem til. Det er vigtigt, at vi får afdækket og ryddet op, hvor der er en dårlig kultur, siger han og peger på, at netop de to tilsyn skal hænge bedre sammen.

Han bider særligt mærke i, at de pårørende i dokumentaren flere gange har givet udtryk for problemerne, men at det ikke har medført ændringer.

- Jeg siger ikke til alle de ansatte i hjemmeplejen, som gør et godt arbejde, at de skal straffes. Men et bedre tilsyn er en mulighed for at lære af de fejl, der begås, siger han.

Opdager det nye tilsyn problemer, skal der sættes ind med blandt andet efteruddannelse af personale, uddannelse af ledelsen eller det, der er behov for, foreslår han.

Kræver en grundlæggende ændring i synet på ældrepleje

I det hele taget mener Magnus Heunicke, at hele ældresektoren "skal revolutioneres". Med det mener han, at det ikke kun er tilsyn eller øget faglighed, der kan gøre op med det, han så på billederne fra dokumentaren.

Han tror også, at alle kan være med til at skabe mere prestige og respekt omkring arbejdet med samfundets ældste.

- Når forråelsen kommer ind, så begynder det faglige og sundhedsfaglige også at forsvinde. Dem, der taler grimt, har også hængt deres egen selvrespekt i garderoben, mener jeg. Det er et udtryk for frustrationer.

- Vi skal kunne rekruttere nogle dygtige og dedikerede mennesker, siger han.

Og det kræver også bedre økonomi.

- Vi har i for lang tid vendt det blinde øje til. Vi bliver flere og flere ældre, og dem skal vi være klar til at levere ordentlig pleje til. Vi kan ikke have nedskæringer år for år, når det er sådan en vigtig sektor. Pengene er ikke fulgt med, siger han.

Derudover skal Styrelsen for Patientsikkerhed være en mere direkte vej for pårørende, der oplever svigt i ældreplejen.

- Jeg vil gøre alt, hvad jeg overhovedet kan, lyder det.

Konsekvenser i både Aarhus og Randers

Både Kongsgården i Aarhus, hvor Else Marie Larsen boede, og Huset Nyvang i Randers, hvor Niels Nielsen boede, har allerede i over et år været udsat for massiv kritik fra pårørende til flere beboere.

De har siden været under opsyn i kommunen.

På Kongsgården har de forhold, som dokumentaren afdækker, fået konsekvenser for 13 ansatte i ældreplejen i Aarhus Kommune, lyder det fra Jette Skive (DF), som er den ansvarlige rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune.

Hun udtaler til TV 2, at fem ansatte, herunder forstanderen, ikke længere arbejder på Kongsgården, hvor Else Marie Larsen bor:

Én er bortvist efter tjenestelig samtale.

Én opsagde selv sin stilling efter tjenestelig samtale.

Én stoppede inden den tjenestelige samtale. Vedkommende ville have været bortvist.

To er sendt på kompetenceudvikling.

Jette Skive ved endnu ikke, om de to ansatte på kompetenceudvikling kommer til at arbejde i ældreplejen igen.

I Randers Kommune har hverken forvaltningen eller kommunens borgmester, Torben Hansen (S), ønsket at se optagelserne fra 'Plejehjemmene bag facaden'. De blev allerede i februar tilbudt at se dem, men afviste.

Formanden for Omsorgsudvalget og 2. viceborgmester i Randers Kommune, Fatma Cetinkaya (S), har dog beklaget, at der er fundet utilfredsstillende pleje sted.

- Vi går jo ud fra, at der finder værdig pleje sted rundt om på vores plejecentre, sagde hun onsdag.

Huset Nyvang, som indgår i dokumentaren, har været igennem en undersøgelse det seneste halvandet år, og det lyder fra Fatma Cetinkaya (S), at kommunen har "arbejdet med forholdene i Huset Nyvang på flere planer. Blandt andet i forhold til dokumentation, medicinering og opkvalificering og undervisning af personalet."

Flere partier i byrådet kræver dog, at der foretages en ny undersøgelse nu, og at denne - udover Huset Nyvang - også inkluderer kommunens øvrige 21 plejecentre.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) ønsker, at ældreplejen skal være et sted, hvor man glæder sig til at blive gammel og ikke frygter det.

- Der er tale om mennesker, som har arbejdet hele deres liv for det her samfund. Lige nu får de ikke den respekt, de fortjener, siger han.