Eventuel strejke vil påvirke samtlige SAS-flyafgange

- Vi sidder fortsat langt fra hinanden, men vi må give hinanden lidt mere tid. Det er virkelig vigtigt for selskabet, men det er allermest vigtigt for kunderne, og det er det, vi tænker på nu, sagde hun.

Mæglerne er trådt tilbage

Selvom parterne altså fortsat er "langt fra hinanden", er de fysisk tættere end tidligere.

Ifølge det svenske nyhedsbureau TT er mæglerne nemlig trådt tilbage i forhandlingerne, så medarbejdere og arbejdsgivere i SAS nu taler direkte med hinanden.

Normalt sidder parterne i hver sit rum i en mæglingssituation og har sjældent direkte kontakt. Derfor ses det også som et positivt tegn, når mægleren igen kan lade parterne forhandle på egen hånd.

Det er da også den umiddelbare vurdering fra den svenske mægler Jan Sjölin.

- Vi mæglere forsøger at få parterne til at blive enige om de komplicerede spørgsmål. Hvis vi opfatter, at de kan håndtere diskussionen bedre selv, så opfordrer vi parterne til at gøre det og forsøge at nå til enighed, siger han til nyhedsbureauet.

Han understreger dog samtidig, at mæglerne er klar til at træde til igen, så snart der måtte blive brug for det.

Kan berøre 30.000 passagerer om dagen

Bryder strejken ud, kan det ifølge SAS selv komme til at berøre op mod 30.000 passagerer om dagen.

En central del af konflikten mellem piloterne og SAS' ledelse drejer sig om datterselskaberne SAS Link og SAS Connect.