SAS-strejke midlertidigt afblæst

Formanden for SAS-fraktionen i det svenske pilotforbund, Martin Lindgren, mener, at når der nu allerede er gået så lang tid med forhandlingerne, gør det ikke så meget, at man må tage yderligere 72 timer.

- Vi har siddet her i to uger og er i dag blevet bedt af mæglerne om at fortsætte i yderligere 72 timer, og det har vi accepteret, siger han til TT og fortsætter:

- Det kræves nu, at vi begge går tilbage til forhandlingsbordet og virkelig forsøger at blive enige. Vi håber, at det lykkes, siger han til TT.