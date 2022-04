Piloter truer med strejke - men vil frede påsken

Ligesom i 2019 tyder meget nu på, at parterne står langt fra hinanden. Og derfor er der lige nu "en betydelig risiko for, at der kan blive strejke".

Det vurderer Ole Kirchert Christensen, som er redaktør på branchesitet Check-In og har 40 års erfaring i fly- og rejsebranchen.

- Det er noget, der tyder på, at det er en gordisk knude. Alene det faktum, at piloterne har forladt forhandlingsbordet efter to dage, kan godt tyde på, at man står rigtig langt fra hinanden, siger han til TV 2.

Kommer konflikten dertil, vil det ifølge Ole Kirchert Christensen betyde aflysninger og ombookinger for tusindvis af danskere.

Men hos pilotforeningen vil Henrik Thyregod ikke komme nærmere ind på, hvornår det eventuelt kan ske:

- Hvis der bliver behov for at lægge et strejkevarsel, kommer det, når det kommer. Det er ikke noget jeg vil spekulere om i medierne, siger han.

En strejke vil berøre mange passagerer

Overfor TV 2 afviser SAS at stille op til interview om konflikten.

Men i et skriftligt svar oplyser pressechef Alexandra Lindgren Kaoukji, at selskabet stadig forventer at kunne fortsætte forhandlingerne.

- Status er, at forhandlingerne er afbrudt, men SAS sidder stadig ved forhandlingsbordet, og vi forventer, at pilotforeningerne kommer tilbage, så forhandlingerne kan genoptages, og vi kan finde en løsning for en vej frem, skriver hun.

Men lykkes det ikke, vil en strejke være noget, passagererne kommer til at føle, fortæller Ole Kirchert Christensen.

- Der er ingen tvivl om, at de kommer til at lave et nødtrafikprogram i tilfælde af strejke. Og så bliver rigtig mange passagerer berørte, siger han.