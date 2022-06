Lufthavne boomer efter corona - men ikke Aarhus Airport

Det lyder ikke til, at I vil satse mere på charterrejser, ligesom de andre lufthavne?

- Charter er også en del af vores forretningsplan, men vi er mest en businesslufthavn. Og vi hører også fra SAS, at lige så snart de har kapaciteten, kommer de retur igen.

- Udfordringen er, at vi har satset for meget på SAS - når de lider, så lider vi også. Det har vi været klar over i et års tid, men det er ikke noget, man bare lige ændrer, siger Brian Worm.

Hvornår eller om passagertallene kommer tilbage på tidligere tiders højder, må tiden vise. Brian Worm vurderer, at lufthavnen i 2022 vil have 90 procent af det antal passagerer, den fik i 2019.

Mens corona i store træk lagde luftfartsindustrien ned, udnyttede Aarhus Airport muligheden til at sætte fart i en større renovering. Ombygningen og det ekstremt lave passagertal i de seneste år har ledt til, at Aarhus Kommune, lufthavnens største medejer, har måttet afsætte 180 millioner kroner til at understøtte dens økonomi.