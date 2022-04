Kæmpe ekstraregning kommer ikke som en overraskelse, mener lufthavnsdirektør

Han forklarer, at da coronakrisen ramte verden, besluttede en enig lufthavnsbestyrelse at udbytte den tomme terminal til at sætte gang i en omfattende renovering og modernisering.

- Man har fra bestyrelsen også været fast i kødet på, at der kom et kapitalbehov på et tidspunkt, siger Brian Worm.

Havde luret behovet

I Norddjurs Kommune, der er medejer af lufthavn, holder de fredag formiddag ekstraordinært økonomiudvalgsmøde, hvor de 10 millioner kroner til lufthavnen er et af to punkter på dagsordenen.

Borgmester Kasper Bjerregaard (V) forklarer, at Norddjurs allerede i budgettet for 2022 i to-tre linjer tog højde for, at lufthavnen kunne have brug for et vitamintilskud oven på coronatiden, og derfor forventer han også opbakning fra de øvrige partier.

- Vi har været klar over det på grund af den ekstraordinære situation, lufthavnen har været i. Det er min klare fornemmelse, at der er bred opbakning hos os. Alle kommunalbestyrelsespartier stod bag budgettet, siger Kasper Bjerregaard.