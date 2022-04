Hvor presset er lufthavnen? Borgmester vil tilføre trecifret millionbeløb

- En velfungerende lufthavn med attraktive ruter er en væsentlig forudsætning for at udvikle det østjyske erhvervsliv. National og international tilgængelighed er en helt afgørende rammebetingelse for udvikling af vores landsdel og dermed som grundlag som et stærkt velfærdssamfund, siger borgmester Jacob Bundsgaard i en skriftlig kommentar, og uddyber:

- Det østjyske erhvervsliv har gentagne gange understreget, at en velfungerende lufthavn er helt essentiel for at sikre områdets konkurrencedygtighed. På den baggrund er det afgørende, at vi fortsat investerer i en nødvendig udvikling af Aarhus Airport.

Behov for mindst 290 mio. kr.

Derfor skal Aarhus Byråd nu forholde sig til, om man vil sende 180,04 millioner kroner i retning af lufthavnen.

Det skal ske under forudsætning af, at også de to andre ejerkommuner, Syddjurs og Norddjurs, spytter i kassen med hver 9,98 millioner kroner. Desuden skal der findes en privat investor, der vil investere minimum 90 millioner kroner i lufthavnen.