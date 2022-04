Rejselysten er tilbage: Rejsebureau har afvist 2.000 kunder siden januar

Østjyderne - og danskerne generelt - har i den grad genfundet rejselysten.

Faktisk i så høj grad, at Jysk Rejsebureau i Aarhus oplever den største efterspørgsel siden sin start i 1984.

- Vi kan ikke følge med. Siden januar har vi måttet afvise over 2.000 kunder. Vi er selvfølgelig glade for, at der er stor efterspørgsel, og vi gør alt, hvad vi kan for at følge med. Vi ligger fladt, siger Niels Amstrup, direktør i Jysk Rejsebureau, til TV2 ØSTJYLLAND.