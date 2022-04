Aarhus-firma dømt for kartelaftale - skal betale stor millionbøde

Ifølge NSK ønskede Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S at forhandle en billigere pris for reservedele på plads med sine underleverandører.

Gastech-Energi A/S forhandlede på vegne af underleverandørerne og krævede ifølge NSK, at Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S skulle hæve sine abonnementspriser. Så kunne underleverandørerne nemlig selv hæve deres priser over for egne kunder.

Aftale blev indgået, så priserne for reservedele faldt, mens abonnementspriserne steg. Dét var ulovligt, har retten i Glostrup nu slået fast.