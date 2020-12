Dansk storkamp udsat

I sidste uge meldte holdet fra Silkeborg om to smittede, men nu er der altså kommet flere til, skriver klubben på sin hjemmeside.

TV 2 SPORT har været i kontakt med BSH, som, af hensyn til GDPR-reglerne, ikke ønsker at oplyse, hvor mange spillere der er tale om.

- Alle har det godt, så det handler bare om at få dem klar igen. Det er fint at se, at testsystemet virker, så smittekæderne kan stoppes, er meldingen fra Jesper Schou, der er direktør i Bjerringbro-Silkeborg.