Eva blev fundet mumlende på fortovskant: Nu advarer hun andre mod håndkøbsmedicin

Og selvom pillerne i 2018 er blevet begrænset i detailhandlen, er det stadig muligt at købe præparatet i store mængder på apoteket.

Det skyldes ifølge Lægemiddelstyrelsen, at personalet på landets apoteker skal screene kundernes behov og formål og eventuelt nægte at udlevere medicinen, hvis de vurderer, at der er risiko for misbrug.

Det er bare ikke altid, at det sker.

Tilgængeligheden har betydning

Eva har ikke oplevet at blive spurgt ind til sine køb af pillerne.

Der blev heller ikke stillet spørgsmål eller ydet vejledning, da Gravegruppens 19-årige kvinde i marken købte 120 piller på et apotek i København, mens journalist Cecilie Beck et andet sted fik at vide af apotekeren bag kassen, at hun kunne "købe hele lageret, hvis hun ville."

Det lykkedes også journalisterne at købe 300 af pillerne på nettet i én samlet ordre.

Netop den lette tilgængelighed er én af grundene til, at Eva har valgt at fortælle sin historie. For at advare.

- For mig personligt er det rigtig farligt, fordi jeg bare kan gå ind og købe ubegrænsede mængder og tage dem, siger hun.