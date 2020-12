Juletrafikken forventes mindre presset i år - stadig risiko for kø på store rejsedage

Juleferien falder tidligere for nogle end for andre. Ifølge Vejdirektoratets trafikprognose for juletrafikken, fordeler udrejsetrafikken sig derfor jævnt over disse dage op til jul.

Den 23. december forventes det dog, at der vil være tæt trafik med risiko for kødannelser, hvor formodningen er, at de fleste rejser fra Hovedstadsområdet over fyn og Sjællands Odde mod Jylland.

Derfor opfordrer Vejdirektoratet, at man denne dag så vidt det er muligt undlader at køre i tidsrummet 11:00 til 14:00, da risikoen for forsinkelse her vil være størst.