Historisk flåde skrotter dieselmotoren: Hjejlebådene skal være bæredygtige

Samme udskiftning vil ske i maskinrummet på 6 af hjejleselskabets andre skibe. Undtaget er dog den historiske hjuldamper Hjejlen, som fortsat vil sejle på kul.

- Hjejlen er et kulturhistorisk monument. Den er et levende museum, så den gør vi ikke noget ved, forklarer Thomas Klostergaard, der er direktør for Hjejleselskabet.