Chris Ankers cykeltøj sat på auktion

Den afdøde cykelrytter Chris Ankers cykeltøj er sat på auktion til fordel for 'Knæk Cancer'.

Hans tidligere kollega cykelkommentatoren Dennis Ritter fortæller til TV 2, at det er Chris Ankers familie, der har valgt at donere tøjet.

- Ideen kom faktisk fra Chris Ankers enke en dag, hvor vi sad i huset og talte om tingene. Hun havde tænkt på, at Knæk Cancer nærmede sig, og at de altid i familien har støttet indsamlingen.

Derfor fik enken tanken om, at noget af det tøj, Chris Anker ikke skal bruge længere, måske kan glæde andre.

- Det ville gøre gavn, og samtidig ville det gøre familien glad, fordi de ved, at Chris ville være stolt over at kunne hjælpe, siger Dennis Ritter.

Bud på 12.000 kroner

Der er tale om et fuldt cykelsæt med trøje, bibs - cykelshorts med seler - overtrækstrøje og strømper.

Sættet kan ses udstillet i forbindelse med Cyckling4Cancer, et teambuilding event der afholdes i Lyngby i weekenden.

- Det helt oplagte sted var Cycling4Cancer, som jo netop bygger bro mellem det at cykle og det at samle ind til Knæk Cancer, siger Dennis Ritter.

Han understreger, at alle kan byde, uanset hvor i landet de befinder sig.

Der er virksomheden Odendo, der administrerer auktionen.

- Når du byder på tøjet, støtter du Knæk Cancer og er samtidig med til at hylde og bevare mindet om den folkekære cykelrytter, kommentator, ægtemand og far, Chris Anker Sørensen, står der på Odendos hjemmeside.

Auktionen udløber lørdag aften, og indtil videre er det højeste bud 12.000 kroner.

Spreder glæde og håb efter sin død

Dennis Ritter var både nær kollega og ven til Chris Anker. Han håber, at folk vil byde på sættet, så den afdøde cykelrytter igen i år kan samle penge ind til Knæk Cancer.

- Det glæder mig oprigtigt, at Chris også efter sin tragiske død kan være med til at sprede glæde og håb, præcis som han gjorde hele sit liv, siger han.

Chris Anker omkom i en trafikulykke i Belgien, hvor han dækkede VM i cykling for TV 2 Sport.

Han blev 37 år gammel og efterlod sig enken Michelle Moestrup Sørensen og to døtre.