600.000 danskere deltager i "verdens største studie" af senfølger

Derfor slutter forskningen af senfølgerne heller ikke, når resultaterne ligger klar, understreger han.

For eksempel regner det danske forskerhold med at få mulighed for at indkalde folk til kliniske undersøgelser. På den måde kan de undersøge smertesystemerne mere detaljeret.

I det store perspektiv peger Lars Arendt-Nielsen på en gevinst ved det, som senfølgestudierne finder.

- Der er meget dårligt at sige om coronavirussen, men det er en unik mulighed for at forstå, hvorfor smertesystemet bliver aktiveret i så voldsom grad. Og måske kan den viden bruges til at udvikle ny, bedre medicin til kroniske smerter, siger han.