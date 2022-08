88-årig afgået ved døden efter villabrand

Den brand, som Østjyllands Brandvæsen blev kaldt til på Vikærsvej i Risskov i aftes klokken 22.43, viste sig at have dødelige udgang.

Det oplyser Østjyllands Politi.

Ved politiets ankomst til stedet kunne det konstateres, at ejendommens beboer, en 88-årig mand, var afgået ved døden, som følge af brandskader. Det fremgår af døgnrapporten.

Brandvæsnet oplyste søndag morgen til TV2 ØSTJYLLAND, at man var på stedet et par timer, og at der var en tilskadekommen.