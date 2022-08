Stod ansigt til ansigt med isbjørne: 65-årige Susanne roede 1.300 kilometer i Grønland

De to kajakroere havde endnu et møde med en isbjørn senere på ruten, hvor Susanne Jars endnu engang brugte teknikken med at gøre sig stor og sige "hu".



- Man når ikke at blive bange. Det er bare vildt og spændende, siger hun.

Rotur gennem den barske natur

Turen langs den grønlandske østkyst er ikke for alle. Susanne Jars har måtte kæmpe sig forbi voldsom vind, over is og igennem klippehuler.