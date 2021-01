Unge i Silkeborg søger rådgivning online

Mens corona har åbnet op for, at voksne kan udføre deres job og holde møder hjemmefra over zoom og skype, så har de unge været vant til at chatte og færdes i cyberspace. Derfor har der været grobund for en god start for Cyberhus, der startede op for to år siden.

- Jeg oplever, at de unge er vant til at færdes på nettet, og for nogen er det måske nemmere at mødes med os på nettet i stedet for fysisk. Det er anonymt, og der er ikke den fysiske relation på spil, hvor de skal se mig i øjnene, mens de fortæller om det, de har svært ved, fortæller Charlotte Kold.

Flest drenge henvender sig i Silkeborg



I Silkeborg Kommune henvender 70 procent af de unge sig kun én gang. De kan have et mindre problem, som de kan løse med en enkelt samtale. Charlotte Kold har oplevet at chatte om mange ting med de unge, men der en generel ting, der går igen.

- De henvender sig meget med de grundlæggende følelser. For eksempel det at føle sig anderledes. Det kan være fysisk eller noget indvendigt, der gør, at de føler sig anderledes i forhold til deres klassekammerater, siger ungerådgiveren.