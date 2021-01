Norddjurs er hårdest ramt: Millioner af kroner skal smukkesere landsbyer

- Det har sikkert set godt ud engang, siger Jacob Gosvig Haaber.

Så er det i hvert fald sagt på den diplomatiske måde. Det, Jacob Gosvig Haaber henviser til, er bygningen på det øverste billede.

Nemlig et af de faldefærdige huse, som er med til at sætte et negativt præg på den lille landsby Stenvad, hvor Jacob Gosvig Haaber er formand for borgerforeningen.

- Vi vil gerne have nogle flere fastboende, men den her slags huse har det med at tiltrække korttidslejere, og det går udover sammenholdet i byen, siger han.