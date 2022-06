Jane og kollegaerne overfuses af frustrerede patienter

Sekretariatsleder Lene Ravn kommer desuden med en opfordring til patienterne. Hun håber, de vil tænke over især én ting:

- Vi håber da, at folk tænker over, at når man ringer til et hospital over noget, man ikke er helt tilfreds med, at det er en budbringer, man taler med, siger Lene Ravn.

Sjovere nu

Arbejdstilsynet har i sit påbud krævet, at forholdene for sekretærerne er forbedret seneste 15. september. Men de største udfordringer er allerede ryddet af vejen.

For Lene Ravn og medarbejderne kan glæde sig over, at der nu hverken er coronaproblemer eller sygeplejerskestrejke.