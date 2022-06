Stribevis af påbud rammer hospital: Krænkende handlinger og hård omgangstone

Hun forklarer i et skriftligt svar, at de mange påbud kan skyldes et sammenfald af flere faktorer, blandt andet coronaperioden og sygeplejerskekonflikt samt en større fusion af tidligere selvstændige afdelinger, som alt sammen har været med til at skabe et ekstra pres i hverdagen for nogle medarbejdere.

- Vi var godt klar over, at vi har været igennem en længere periode med ekstraordinært pres på, og at det har påvirket nogle af medarbejderne. Det har vi løbende forsøgt at håndtere med forskellige tiltag, men vi må også erkende, at vi også på den front har været udfordret af perioder med Covid og konflikt, som har gjort det vanskeligt for os at gennemføre fælles aktiviteter og initiativer, siger Maria Brinck Krog.