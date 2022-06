Flere fædre kommer på barsel - men kun mødre får tilbud om fællesskab

Ifølge pædagog og tovholder Michael Jeppesen er der de seneste år blevet mere trængsel på legetæppet.

- Der kommer flere, og det er rigtig dejligt, for det er måske nogle helt andre ting, fædrene går og tumler med end mødrene. Det, at de kan dele det med hinanden, er helt fantastisk, siger han.

- Man skal ud at spejle sig i andre fædre, og børnene skal ud og møde andre børn.



Interessen for legestuen kan meget vel stige endnu mere med de nye barselsregler. Her får fædre nemlig 11 ugers øremærket barsel, der skal bruges af ham, hvis ikke det skal gå tabt.

Kommune lover tilbud

En af de kommuner, hvor der ikke er et særskilt barselstilbud til mænd, er Favrskov. Det har fået fædre til selv at stable et fællesskab på benene.

Men nu lover kommunen også at komme ind i kampen.

- I sundhedsplejen i Favrskov er man opmærksom på, at der nu snart er nogle nye regler, som også gælder vores fædre. Vi holder øje med, hvilke behov der kan opstå i den forbindelse, siger Rikke Randrup Skåning (S), formand for social- og sundhedsudvalget i kommunen.

Blandt andet vil en af kommunens sundhedsplejersker nu blive gjort til far-ambassadør og dermed få ansvaret for at undersøge, om der er et særskilt behov hos fædrene.

- Hvis der kommer flere fædre, der går hjemme på barsel, skal vi tilpasse vores tilbud til det, siger Rikke Randrup Skåning.



Hertil er opbakningen fra legestuen i Aarhus stor.

- Lav det nu. Få det op at køre. Det bliver en win-win, siger pædagogen Michael Jeppesen.