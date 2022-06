Elever med særlige udfordringer fik alle 12: - Jeg har aldrig oplevet noget lignende

Vibeke Bødker og Jeksendalskolen arbejder på at eleverne skal kunne klare sig fremadrettet og få et godt ungdomsliv. Og hun er overbevist om, at resultatet vil give mere end blot et tal på et stykke papir.

- Det giver et selvværd og en selvtillid i, at det kan lykkedes. Det beviser, at gør man sig umage, så kan man opnå en masse ting, siger hun.