Virksomhed i kæmpe brand - nu får de 27 nye påbud

Nu vil direktøren gøre, hvad han kan for at undgå lignende brande i fremtiden.

- Når vi kigger på det udendørs, som der har været stor fokus på, så ændrer vi rytmen, arbejdsgange og oplagsstørrelser, siger Sten Lassen og tilføjer:

- Der er ikke noget vi mere ønsker end at være en sikker virksomhed. Både for medarbejdere, for vores naboer og for byens borgere.

Skal tages alvorligt

Påbuddene går blandt andet på opbevaring af træbunker udendørs og brandporte inde på fabrikken, der ikke lukker tæt.

- Det er selvfølgelig vigtigt på en brandfarlig virksomhed som Kronospan, at de kan det, fordi branddøre og brandporte er med til at forhindre brandspredning, hvis man skulle få en brand på virksomheden, siger Morten Sønderby, der er direktør for Beredskab & Sikkerhed i Randers-Favrskov-Djursland, til TV2 ØSTJYLLAND.